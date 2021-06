Pub Sottocapo senza licenze, multa e sequestro: residenti ringraziano vigili e carabinieri

Oltre 11 mila euro di sanzioni per il titolare del locale: era sprovvisto di Scia per la somministrazione di alimenti e bevande e non aveva affisso il cartello con il numero di persone massimo consentito

Undicimila euro di multa e sequestro cautelare amministrativo per il pub Sottocapo. I vigili e i carabinieri hanno sanzionato e chiuso il locale di piazza Monte di Pietà perché, al momento dei controlli, era "aperto al pubblico - spiegano dal Comando provinciale - e sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo". Terminata l’operazione i residenti hanno "ringraziato i vigili e i militari per l’attività svolta e per aver tutelato la quiete pubblica".

Nel corso dell’ispezione i carabinieri del Nucleo controllo attività produttive, insieme ai colleghi della compagnia di piazza Verdi e ai vigili, hanno accertato che il locale era "privo della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e della registrazione sanitaria", aggiungono ancora dal Comando.

Il gestore del pub è stato sanzionato per inottemperanza all'obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico - nonché tutti gli esercizi commerciali - di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente per il contrasto dell'epidemia. Per questa ragione al gestore è stata notificata un’altra multa da 400 euro.