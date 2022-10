Una "stanza segreta" per le scommesse abusive, multa da 255 mila euro per una sala giochi

Per entrare nella "stanza segreta" bastava chiedere al titolare della sala giochi che doveva solo pigiare un bottone, nascosto sotto il suo bancone, per consentire ai suoi clienti di fare - abusivamente - scommesse sui maggiori eventi sportivi. I carabinieri e i funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli hanno sanzionato il gestore di una sala giochi di Caccamo che, oltre a beccarsi una denuncia, dovrà pagare pure 255 mila euro all'Erario.

I militari della stazione di Caccamo e il personale dell'Adm sono tornati nella sala giochi dove già ad agosto erano state sequestrate alcune slot machine non autorizzate. All'interno dell'attività sono stati trovati e sequestrati quattro computer che erano stati messi a disposizione dei clienti che così avrebbero potuto fare le loro puntate su partite di calcio, basket, tennis e altro ancora.

Anche il pc del titolare è stato sequestrato penalmente "in quanto consentiva - si legge in una nota firmata da Adm e carabinieri - di effettuare scommesse online senza alcuna licenza rilasciata dal questore per l’esercizio delle scommesse né l’autorizzazione dell’Agenzia in quanto effettuate su un sito illegale". L’Ufficio di accertamento tributario dei Monopoli procederà con il recupero dell’imposta unica non versata.