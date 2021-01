VIDEO | Gettano divano in una discarica abusiva, incastrati da un video: multata ditta edile

Si sono fermati in un'area vicino viale Regione, in zona Falsomiele, certi di essere lontani da occhi indiscreti. Sono scesi da un furgone, hanno preso un divano che trasportavano e l'hanno buttato in una discarica abusiva. La scena però, risalente a fine dicembre, è stata ripresa con lo smartphone da un cittadino che ha segnalato il fatto alla polizia.

Il titolare di un'impresa edile di via Villagrazia è stato convocato dalla polizia negli uffici del commissariato Brancaccio e sanzionato per abbandono illecito di rifiuti non pericolosi. L'imprenditore, di fronte a quelle immagini, non ha potuto fare altro che assumersi le proprie responsabilità, compresa quella di ripristinare lo stato dei luoghi e dunque ripulire la discarica.

Una scena simile è stata ripresa sempre con uno smartphone in largo Villaura, nella zona di via dei Cantieri. Un residente ha visto due persone mentre gettavano un materasso accanto ai cassonetti, ha chiamato le forze dell'ordine e contestualmente ha rimproverato i due "sporcaccioni", che alla fine si sono trovati costretti a riportarsi il materasso a casa.