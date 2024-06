Vicolo dei Corrieri, multa da 7 mila euro e denuncia per il titolare di un pub: "Suolo pubblico occupato abusivamente"

Denunciato dalla polizia municipale il titolare di un pub che occupava abusivamente il suolo pubblico in vicolo dei Corrieri. Il locale era privo del nulla osta della sovrintendenza ai Beni culturali. Motivo per cui, secondo i vigili, sarebbe stata deturpata la strada, classificata come bene d'interesse storico e artistico. Per il titolare dell'esercizio è così scattata una multa di quasi 7 mila euro.

Il pub occupava illecitamente 45 metri quadri di suolo pubblico, "con numerosi elementi di arredo e attrezzature, con grave intralcio alla viabilità e pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana". E' quanto si legge in una nota dei vigili urbani, secondo cui anche i rifiuti "non venivano smaltiti correttamente" e gi avventori "con i loro schiamazzi notturni disturbavano il riposo dei residenti".