Ubriaco alla guida di un tir con oltre 40 tonnellate di agrumi, multato camionista

Era diretto al Nord Italia con oltre quaranta tonnellate di agrumi al Nord Italia ma si era messo alla guida di un pesante tir dopo aver alzato il gomito. Un autotrasportatore è stato sanzionato dagli agenti della polizia stradale che, sabato sera, lo hanno fermato per un controllo e trovato ubriaco dalle parti della zona industriale di Termini Imerese, lungo l'autostrada Palermo-Catania.

Gli agenti della sottostazione di Buonfornello si erano insospettiti per l’andatura del camionista, un cinquantenne residente nel Catanese che non riusciva a restare nella propria corsia senza sbandare. Dopo averlo fermato i poliziotti avrebbero notato subito l'alito vinoso dell’uomo, decidendo così di sottoporlo a un alcol test: il tasso evidenziato dall’etilometro sarebbe risultato pari a 1,9 grammi per litro.

Sulla scorta dell’accertamento appena eseguito gli agenti della polizia stradale hanno multato l’autotrasportatore procedendo altresì al ritiro della patente per la successiva revoca. La normativa vigente, infatti, impone agli automobilisti professionali e ai neopatentati il divieto assoluto di assumere anche solo una goccia di alcol prima di mettersi alla guida.

Sentendosi alle strette, l’autotrasportatore - che doveva andare al porto di Palermo per imbarcarsi su una nave e salpare in direzione del Nord Italia - non ha potuto fare altro che assumersi le proprie responsabilità davanti agli agenti della polizia stradale che, grazie alla loro intuizione, sono riusciti ad eliminare una situazione di potenziale pericolo per gli automobilisti.