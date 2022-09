Sfreccia in pieno centro con la Bmw, posta il video su Tik Tok: identificato e multato

Sgommate ad alta velocità in piazza Duomo, pieno centro di Carini, a bordo di una Bmw. Poi sulle strade della frazione di Villagrazia di Carini a 110 chilometri orari in via Amerigo Vespucci e in via Bernardo Mattarella, tratti sui quali il limite è di 50 chilometri orari. Il tutto filmato e postato su TikTok. Ma è proprio attraverso la condivisione del video sul social che la polizia municipale di Carini ha rintracciato e avviato l'iter per multare il responsabile delle violazioni del codice della strada.

"Oltre la gravità in sè del comportamento dell’automobilista - ha dichiarato il comandante dei vigili urbani, Marco Venuti – che, ha messo a repentaglio la vita delle persone, abbiamo ritenuto opportuno intervenire anche perché, leggendo i commenti sul social, particolarmente seguito da giovani e giovanissimi, abbiamo notato la possibilità di effetti emulativi, dato che molti, con commenti entusiastici, si informavano sul luogo in cui venivano fatte le manovre".