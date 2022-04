"Computer non autorizzati usati per le scommesse illegali in un bar": 100 mila euro di multa per il titolare

Due computer sequestrati e una multa di 100 mila euro per il titolare di un bar, autorizzato come punto vendita ricariche per le scommesse online, nel quartiere Montegrappa . E' il bilancio di alcuni controlli effettuati dai funzionari dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Palermo, in collaborazione con la polizia nei giorni scorsi.

"Le apparecchiature elettroniche, scovate all'interno dell'esercizio commerciale - spiegano dall'Adm - permettevano ai clienti di effettuare direttamente scommesse per eventi sportivi tramite registrazione sul sito internet di gioco, compresi i circuiti non autorizzati".