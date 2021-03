Bimbo di 8 anni alla guida di una moto: multa per un 40enne, segnalati in Procura i genitori

Quella "bravata", immortalata con un video poi postato su TikTok, non poteva restare impunita e pagare, alla fine, saranno il passeggero della moto guidata da un bambino di appena 8 anni per le strade di Borgo Ulivia e i genitori. I carabinieri della stazione Palermo Oreto hanno multato un quarantenne, un amico di famiglia del piccolo centauro, e segnalato la vicenda alla Procura per i minorenni per "acclarare eventuali responsabilità a carico della famiglia", spiegano dal Comando provinciale.

Le immagini pubblicate sui social e intercettate dagli investigatori mostravano un bambino di 8 anni alla guida di una Honda di grossa cilindrata con un uomo seduto dietro. Entrambi "rigorosamente" senza casco. Il conducente, nonostante la giovane età, dimostrava una certa dimestichezza con la leva della frizione e il pedale del cambio. Segno che ogni probabilità non si trattava della sua prima lezione di guida.