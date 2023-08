Paura in autostrada: ingrana la retromarcia del tir sulla Palermo-Catania, multato

Multato dopo essere stato sorpreso a fare retromarcia, con un tir, sulla Palermo-Catania. La polizia stradale di Caltanissetta ha multato ieri un autotrasportatore bloccato mentre stava effettuando una pericolosa manovra per mettersi sulla direzione giusta. Per lui una sanzione da 430 euro cui si aggiunge la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, poco dopo la galleria di Tremonzelli, non si sarebbe reso conto del scambio di carreggiata dovuti ai lavori sul manto autostradale e avrebbe imboccato la strada sbagliata. A quel punto l’autotrasportatore, invece di fare il giro lungo, avrebbe arrestato la sua corsa e ingranato la retromarcia per tornare indietro.

Per sua sfortuna, però, proprio in quel momento stava passando una pattuglia della Polstrada che lo ha fermato, segnalando inoltre il potenziale pericolo agli altri automobilisti. Al termine dei controlli l'uomo è stato sanzionato e invitato a effettuare il giro corretto per riprendere il suo viaggio sull’A19 in direzione Catania.