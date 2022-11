VIDEO | Casa divorata da umidità e muffa: "Costretta a mandare via mio figlio asmatico"

Giusy e la sua famiglia vivono dal 2007, dopo anni di lotte, in una casa popolare in via Messina Marine. L'abitazione è piena di crepe e l'aria è irrespirabile. Il Comitato di lotta per la casa: "Cambio alloggio subito". L'assessore Tirrito: "Solo in casi gravi. Oggi il Comune non ha disponibilità per i lavori. Dopo approvazione bilancio, capiremo se possiamo intervenire"