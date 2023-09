VIDEO | Viaggio nelle muchate arabe: "Qui i 'carusi' nudi e al buio estraevano il materiale con cui è fatta mezza città"

Difficili da trovare per chi non conosce l'ingresso, si accede, infatti, da un garage nella zona della Fiera. Le muchate sono un grande labirinto che si trova sotto la città, lungo 16 chilometri ed esteso su tre livelli: sono le cave nel sottosuolo più grandi di Palermo. La maggior parte dell'antico centro storico è stato costruito con il materiale estratto da qui, la calcarenite. Le muchate arabe sono elementi comuni nell'alto medioevo nel paesaggio suburbano insieme alle fornaci e agli stazzoni.

Sono rimaste in funzione fino agli anni '30, prima di essere trasformate in fungaie. Qui i "carusi" lavoravano nudi e al buio, tra abusi e orrori come la sodomia. Iniziavano giovanissimi, venduti dalle famiglie a soli 4 o 5 anni. Se riuscivano a uscire vivi dagli anni di grandi fatiche, spesso andavano incontro a problemi alla vista o a malattie ai polmoni. La visita con Terredamare e Green Sicily Outdoor: un viaggio speciale al centro della terra palermitana.