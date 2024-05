Mucci (SGS): "Colmare il gap della precarietà generata anche dal tasso di precarietà della scuola italiana"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Premesso che abbiamo il dovere civile e morale di spendere i soldi del PNRR e Agenda Sud. Lo dobbiamo alla scuola del nostro Paese ed a quei lavoratori che attendono di potere tornare a scuola non più da precari. Per questo è stata approvata, nell’ambito del dl Coesione, la misura che rinnova fino al 15 giugno gli incarichi dei 6.147 collaboratori scolastici assunti a tempo determinato a supporto dei progetti del PNRR e di Agenda Sud, attraverso uno stanziamento aggiuntivo di 18,5 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento si accelera altresì l’impiego delle risorse pari a 450 milioni di euro del programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Decolla quindi con le norme approvate dal governo l’impegno verso i lavoratori assunti per i servizi a supporto delle scuole per i progetti del PNRR e di Agenda Sud. Abbiamo “spinto” tanto – dichiara Aldo Mucci del direttivo nazionale SGS Scuola – Un impegno assunto e portato a termine dalla Senatrice Ella Bucalo, con la quale parliamo continuamente di scuola e delle criticità ad essa connessi, ma ancora non basta, dobbiamo colmare il “gap” della precarietà generata anche dal tasso di precarietà della scuola italiana che sfiora il 20% conclude Mucci.