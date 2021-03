Discussa mozione per l'isola pedonale di via dello Spasimo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' stata discussa ieri nella seduta del Consiglio della Prima Circoscrizione, con la presenza dell'Assessore all'urbanistica e mobilità Giusto Catania, la mozione richiesta dal Comitato Kalsa e dal Vicepresidente della circoscrizione Antonio Nicolao, sul problema dell'isola pedonale di via dello Spasimo non rispettata. Nel 2014 il Comune di Palermo ha inaugurato l' isola pedonale in Via dello Spasimo, ma dopo poco tempo i dissuasori in cemento che erano stati messi per bloccare parzialmente l'accesso alla via, sono stati spostati da ignoti. Da allora è rimasto tutto così, un'isola pedonale mancata e dimenticata. In questi anni abbiamo segnalato tante volte la situazione, ma nulla è cambiato. L' isola pedonale ormai viene percorsa da macchine, motori e camion come una strada normale. L'assessore Catania si è impegnato a predisporre a breve un sopralluogo per constatare la situazione.