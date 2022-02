Consiglio, sì alla mozione sull'eutanasia legale: "Segnale a Parlamento dopo referendum bocciato dalla Consulta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Consiglio comunale approva la mozione sull'eutanasia legale (primo firmatario Fabrizio Ferrandelli) e il comitato Esistono i diritti transpartito, che l'ha promossa, plaude alla "sensibilità sui diritti civili della maggioranza a Sala delle Lapidi".

"Una sensibilità - si legge in una nota - che attraversa gli schieranti e ha permesso l'ok anche unanime su temi importanti per il riconoscimento e la difesa dello Stato di diritto con importanti atti provenienti dalla città di Palermo. Sentiamo la necessità di ringraziare i 16 firmatari consiglieri comunali iscritti al comitato, che hanno votato per l’approvazione della mozione, oltre all’impegno mostrato nei gazebo di raccolta firme dai tanti componenti dell’Aula".

La mozione è un segnale di stimolo al Parlamento per una legge sul fine vita in discussione alle Camere da giovedì, all’indomani della bocciatura in Corte Costituzionale. "Una volontà di milioni di persone sottoscrittori della proposta per la quale ci appelliamo ai deputati per una risposta al mondo civile impegnato in questi decenni sul tema referendario bocciato dalla Consulta; volontà alla quale l’atto dal Consiglio comunale vuole contribuire. L’esito delle proposte referendarie su eutanasia e cannabis legale, con il numero di firme raccolte, è stata una notevole dimostrazione della necessità, avvertita nella realtà della società civile, che coinvolge milioni di cittadini italiani. Il Consiglio comunale ha anche voluto rendere testimonianza di questa esigenza concreta".