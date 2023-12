Movida selvaggia nella zona di via La Lumia: multa da 11 mila euro e denuncia per il titolare di un locale

Il titolare di un locale denunciato per occupazione abusiva del suolo pubblico e sanzionato con una multa da oltre 11 mila euro per tutta una serie di violazioni amministrative, sequestro di un'attività totalmente abusiva, ma anche di casse e altri strumenti di amplificazione in un'altra attività e anche di un gazebo, 60 multe per violazioni al codice della strada e pure il sequestro di un'auto che circolava senza assicurazione. E' stato pure denunciato un giovane trovato in possesso di due coltelli. E' questo il bilancio dei controlli serrati di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili nelle strade della movida dove da settimane si susseguono episodi di violenza e illegalità. Il presidio ha riguardato piazza Don Sturzo, piazza Nascè, via Turati, via La Lumia, via Puglisi, via Quintino Sella, via Corleo, piazza Crispi, via Daita e via Carini.

Proprio in via La Lumia, teatro di una sparatoria lo scorso fine settimana e sulla quale sono ancora in corso le indagini, è stato individuato l'imprenditore che avrebbe occupato abusivamente il suolo pubblico e che è stato multato per violazione del regolamento sui dehors, mancata o non corretta applicazione dei sistemi e delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp, mancanza di Scia per la somministrazione di alimenti e bevande e di quella sanitaria e anche per carenze igienico-sanitarie.

Per altri quattro locali, compreso quello in cui un dj strava intrattenendo i clienti senza alcuna autorizzazione, sono in corso accertamenti in relazione alla licenza di occupazione di suolo pubblico. Sempre in via La Lumia, poi, i vigili hanno sequestrato il gazebo risultato abusivo e un intero esercizio commerciale perché privo di titoli fiscali ed autorizzativi per lo svolgimento dell’attività.

Per contrastare le violazioni al codice della strada sono state invece identificate 293 persone di cui 55 con precedenti di polizia, e sono stati controllati 113 veicoli, con 60 avvisi di violazione ed un sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa. Sono stati effettuati 10 controlli con etilometri risultati negativi.