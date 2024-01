Controlli contro la movida selvaggia a Terrasini, scattano un arresto e una denuncia per spaccio

Controlli contro la movida selvaggia in diverse zone di Terrasini, dove sono scattati un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e una denuncia per spaccio di marijuana da parte dei carabinieri della Compagnia di Carini e della Stazione di Terrasini. Nello specifico, a finire in manette è stato un ventenne che, durante gli accertamenti dei militari in piazza Duomo, sarebbe andato in escandescenza.

La denuncia è scattata invece per un uomo di 45 anni che, in seguito ai controlli compiuti con l'ausilio della Compagnia intervento operativo del 12° reggimento Sicilia e del nucleo cinofili, sarebbe stato trovato in possesso di 80 grammi di "erba". Contestualmente sono state anche segnalate alla prefettura, come assuntrici di droga, altri cinque persone e sarebbero stati ritrovati altri 15 grammi di sostanza stupefacente.