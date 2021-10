Ordinanza di Orlando: "Nei weekend stop alla vendita di alcolici e bevande in bottiglie di vetro e lattine"

Il provvedimento, emanato dal sindaco per arginare la movida selvaggia, sarà in vigore da oggi fino al 31 ottobre nella fascia oraria tra le 20 e le 7. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta; gli esercenti dovranno rimuovere i tappi dalle bottiglie di plastica prima di servirle agli avventori

E sono due. Dopo l'ordinanza anti caos a piazza Sant'Anna e alla Vucciria, il sindaco Orlando firma un altro provvedimento per arginare la movida selvaggia nei weekend. Dal venerdì alla domenica, dalle 20 alle 7 di mattina, è fatto divieto ai commercianti di vendere alcolici e bevande in bottiglie di vetro e lattine. Stop anche alle bevande erogate dai distributori automatici.

E' questo in sintesi il contenuto dell'ordinanza che sarà in vigore da domani e fino al 31 ottobre. "La somministrazione - si legge nell'atto - deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita. Per la vendita delle bevande già confezionate in contenitori in plastica, è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura e rimozione dei tappi dei contenitori stessi".

"E' fatto, inoltre, divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico. Resta consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro o di ogni altro materiale, se il consumo avviene all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico".

La violazione delle disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa che va da 500 euro a 5 mila euro.