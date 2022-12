Dj, luci e alcolici: segnalano su Youpol serata abusiva, scatta il sequestro di una sala da ballo

Scatta il sequestro per la sala da ballo di una struttura ricettiva a Caccamo. La polizia - che non ha fornito il nome dell'attività - ha notificato la misura cautelare emessa dal Tribunale di Termini Imerese. Lo scorso 31 ottobre, in occasione di Halloween, gli agenti hanno accertato lo svolgimento di una serata danzante con circa 200 partecipanti, amplificatori, consolle, deejay, impianti di luci stroboscopiche e bancone da bar per la vendita di bevande.

"Dai successivi accertamenti svolti dal personale della sezione Amministrativa del commissariato - si legge in una nota della questura - sarebbe emerso che la serata era stata organizzata senza alcuna autorizzazione e con un'ampia pubblicizzazione sui social attraverso una locandina e la stampa di 250 biglietti, venduti al costo di 10 euro ciascuno". Una segnalazione arrivata attraverso l'app Youpol ha permesso, però, di scoprire praticamente in diretta la serata.

Il titolare dell’esercizio pubblico e l’organizzatore dell’evento sono stati denunciati con l'accusa di aver organizzato una serata danzante priva di autorizzazioni, omettendo di osservare le prescrizioni in materia di agibilità dei locali, nonché di sicurezza pubblica e tutela della sicurezza dei clienti. L’organizzatore dell’evento è stato inoltre sanzionato per avere effettuato spettacoli in luogo aperto al pubblico senza la licenza del Comune e per avere omesso di presentare la Scia per la somministrazione di bevande.