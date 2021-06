Movida selvaggia, Caronia chiede la Ztl notturna: "Può restituire vivibilità al centro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sulla Ztl si conferma la schizofrenia dell'amministrazione comunale: impuntata a mantenere quella diurna che tanto danno sta arrecando al centro storico; disattenta su quella notturna, che invece potrebbe ora diventare elemento per favorire le attività economiche che operano nella legalità, che hanno bisogno di spazi all'aperto e di contrasto all'abusivismo".

Lo dichiara la consigliera comunale Marianna Caronia, che prosegue: "Una Ztl notturna che potrebbe anche essere utile per contrastare i fenomeni di movida selvaggia e violenta cui abbiamo assistito in queste settimane, restituendo vivibilità e serenità ai residenti del centro storico. Chissà che una volta tanto il duo Orlando-Catania non ne faccia una giusta?".