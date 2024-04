Alcolici venduti fuori orario e a minorenni, elevate multe per 15 mila euro: chiusi dai vigili due negozi in via Roma

Multe per quasi 15 mila euro, 13 mila bevande alcoliche sequestrate e due attività chiuse per cinque giorni. E' il bilancio dei controlli eseguiti lo scorso fine settimana dalla polizia municipale in via Lincoln e via Roma per verificare il rispetto delle norme contenute nel nuovo regolamento movida del Comune.

Nel primo locale, durante il sopralluogo, il titolare è stato sorpreso a vendere alcolici fuori dall'orario consentito (le 22) a numerosi clienti, tutti identificati. E' così scattato il sequestro cautelare amministrativo di 2.272 bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e 2.973 bevande alcoliche in lattina. Riscontrate anche "gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie strutturali" nel locale.

Nel secondo locale, sempre in via Roma, il titolare effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche oltre le 22 a numerosi avventori, tra cui diversi minori tutti identificati. Il negoziante effettuava anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattina oltre le 22, somministrava bevande alcoliche e superalcoliche, in modalità assistita, al banco ed effettuava la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le 24. Anche in questo caso è scattato il sequestro cautelare amministrativo di 4.449 bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e 1.661 bevande alcoliche in lattina. Per entrambi i locali, oltre che le sanzioni, scatterà la chiusura per cinque giorni.