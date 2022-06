Capaci, stretta sulla vendita di alcolici e stop alla musica in spiaggia di notte: c'è l'ordinanza del sindaco

Stretta sulla vendita nelle ore serali e notturne di alcolici e superalcolici a Capaci, dove scatta anche lo stop alle feste in spiaggia con musica improvvisate sul lungomare. Lo prevede un'ordinanza del sindaco Pietro Puccio emanata per prevenire risse e altri atti di microcriminalità come avvenuto di recente.

Il provvedimento ruota attorno alla prevenzione, alla vigilanza e alla sicurezza negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazione, ed è valido per tutto il territorio di Capaci: quindi non soltanto nelle attività che ricadono sul lungomare, il luogo della movida notturna.

"Confidiamo nella collaborazione di tutti, esercenti e avventori, affinché le norme indicate vengano osservate e fatte rispettare" ha detto il sindaco. In base all'ordinanza è vietato somministrare e vendere, anche nella forma dell’asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine, dalle 19 alle 6 dell’indomani, ad eccezione dei casi in cui la somministrazione e consumazione avvenga all’interno dei locali o pertinenze esterne autorizzate.

E' inoltre vietata la vendita di superalcoolici da asporto dalla mezzanotte e fino alle 6 dell’indomani, resta consentita nei locali e aree date in concessione fino all’orario di chiusura stabilito. Per l’intera giornata è fatto divieto del consumo su aree pubbliche o private a uso pubblico di bibite alcooliche e superalcooliche in contenitori di qualunque materiale acquistate o a qualsiasi titolo acquisite altrove. Divieto assoluto a tutti i pubblici esercizi ed agli stabilimenti balneari, su demanio marittimo o su area privata, di svolgere feste da ballo o intrattenimenti danzanti.