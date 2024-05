Vucciria, blitz contro la movida selvaggia: agenti aggrediti dagli abusivi, scattano denunce e sequestri

Nuovi controlli della polizia municipale nei luoghi della movida. Lo scorso fine settimana gli agenti sono intervenuti in piazza Caracciolo, alla Vucciria, dove hanno confiscato due attività su area pubblica a posto fisso e hanno denunciato i gestori per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Comminate sanzioni per oltre 23 mila euro.

"I due venditori ambulanti identificati - dicono dal comando dei vigili - erano totalmente privi dei requisiti e dei titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali per l'esercizio di un’attività di somministrazione alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche, con annesso intrattenimento musicale, l’ausilio di banconi frigo a pozzetto e due impianti elettroacustici professionali di amplificazione".

Gli agenti hanno sequestrato: 3 banconi di grosse dimensioni, 100 bottiglie di bevande alcoliche e superalcoliche, 50 lattine di bevande analcoliche, bicchieri in plastica, ghiaccio alimentare per cocktail, 20 chili di arance e 20 di melograni, 2 diffusori audio professionali con i relativi supporti, 2 mixer professionali, 2 gruppi di luci stroboscopiche professionali, 30 metri circa di cavo elettrico e audio, 2 trasformatori di corrente elettrica e 2 multiprese elettriche. I due venditori ambulanti sono stati denunciati per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.