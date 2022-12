Movida, controlli dei vigili urbani dopo le denunce dei residenti: sanzionati quattro locali

E' di quattro locali sanzionati - uno in piazza Unità d'Italia, uno in via Nunzio Morello e due in piazza Sant'Anna - il bilancio dei controlli di vigili urbani in diverse zone della città dopo le denunce dei residenti. Le multeai locali (di cui non sono stati forniti i nomi) ammontano complessivamente ad oltre 7.300 euro.

"Il primo locale - si legge in una nota della polizia municipale - occupava con numerosi arredi e attrezzature a servizio dell'attività l'intera porzione di marciapiede e di pista ciclabile antistanti al locale, costringendo i pedoni a percorrere la sede stradale e determinando una situazione di intralcio alla viabilità e di grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Nel secondo locale era in corso un intrattenimento musicale con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata a porte aperte oltre l'orario consentito, con la presenza di numerosi avventori. Immediata l'interruzione dell'evento abusivo di intrattenimento musicale e ripristino dello stato dei luoghi".

A piazza Sant'Anna, invece, "nel primo locale ispezionato era in corso un intrattenimento musicale con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata a porte aperte oltre l'orario consentito, con la presenza di numerosi avventori. Anche nell'altro locale era in corso un intrattenimento musicale a porte aperte oltre l'orario consentito, con la presenza di numerosi avventori".

Gli agenti della polizia municipale hanno anche notificato due provvedimenti di chiusura, emessi dal Suap, scaturiti da precedenti sopralluoghi in due locali: uno in via dei Candelai, l'altro in corso Vittorio Emanuele.