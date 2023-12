Raffica di controlli contro la movida selvaggia, maxi multa a locale di via La Lumia: indagato il titolare

Giro di vite delle forze dell'ordine dopo le risse e le sparate nei luoghi della movida, culminato nell'omicidio di Lino Celesia alla discoteca Notr3 di via Calvi. Servizi straordinari sono stati svolti congiuntamente svolti dalla polizia, dai carabinieri, della guardia di finanza, dalla polizia municipale, coadiuvati da personale dell'Asp e dall'ispettorato del lavoro.

In un esercizio commerciale di via Isidoro La Lumia, sono state riscontrate la mancanza di Scia, con sanzione amministrativa pari a 3.000 euro, e la mancanza di requisiti in materia di igiene, con sanzione amministrativa pari a 1.000 euro. Al titolare, che è stato indagato in stato di libertà per occupazione del suolo pubblico, sono state contestate l'occupazione della sede stradale, con sanzione pari a 173 euro, la violazione del regolamento comunale dehors relativo all'arredamento per occupazione di suolo pubblico ( sanzione amministrativa pari a 300 euro) e la mancata comunicazione dell'occupazione del suolo pubblico alla Sovrintendenza, (sanzione pari a 300 euro). Il locale è stato sequestrato amministrativamente per svolgimento di attività di somministrazione, con sanzione amministrativa pari a 5.000 euro. Si è proceduto inoltre al sequestro penale della parte esterna (pedane e sedie) per manufatto abusivo.

I controlli sono stati effettuati, sulla base delle indicazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la scorsa notte. Applicato il dispositivo di sicurezza "Alto Impatto", che si pone l'obiettivo di prevenire e reprimere manifestazioni di degrado urbano attraverso il presidio di una zona nevralgica del centro cittadino, come la via Isidoro La Lumia e le zone limitrofe, al fine di porre in campo simultaneamente e con un dispositivo interforze un'attività sistemica di prevenzione dei reati, di controllo integrato del territorio e di controlli amministrativi. Al fine di incidere sulla sicurezza della zona, i controlli sono stati effettuati anche, attraverso l'identificazione di persone e le verifiche delle auto e delle moto, ai posti di controllo dislocati nelle vie Isidoro Carini, Quintino Sella, Simone Corleo e Filippo Turati e nelle piazze Nascè, Don Sturzo e Crispi.

Sono state identificate 354 persone, di cui 66 con precedenti di polizia, controllati 209 veicoli ed elevate 58 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, tre i veicoli posti sotto sequestro. Tre minori indagati in stato di libertà: due per ricettazione di moto e uno per guida senza patente poiché recidivo. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati inoltre oggetti atti allo scasso.