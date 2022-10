Controlli contro la movida selvaggia: blitz dei vigili, chiusi cinque locali

Continuano i controlli dei vigili contro la movida selvaggia, soprattutto nel weekend. Il bilancio delle operazioni è di cinque locali chiusi. A darne notizia è stato l'assessore comunale con delega alla polizia municipale, Maurizio Carta. "I controlli - ha detto - fanno seguito alle direttive del sindaco. Per tutelare e aiutare chi gestisce i locali seguendo le regole dobbiamo sanzionare chi esercita fuori dalle regole non garantendo né sicurezza né rispetto dei luoghi e delle persone".

Nel mirino sono finiti cinque locali "che non rispettavano le regole dell’occupazione del suolo pubblico o del divieto di intrattenimento musicale". Per questi locali, oltre alle multe e alla immediata interruzione dell’intrattenimento musicale sarà comminata la sanzione della chiusura per cinque giorni (ma non è stato comunicato il nome delle attività colpite, ndr).

"Con l’assessore Giuliano Forzinetti - dice Carta - stiamo lavorando a provvedimenti che inaspriscano le sanzioni, soprattutto in caso di comportamenti recidivi, arrivando al ritiro della concessione e licenza. Non è la movida il problema, ma la “malamovida” che sfregia, oltraggia, depreda lo spazio pubblico e il benessere delle persone. Sulla movida selvaggia nessuna tolleranza. Purtroppo non abbiamo personale sufficiente per controlli a tappeto, ma non demordiamo. Ringrazio la polizia municipale per l’eccellente lavoro, grazie alla guida del comandante Margherita Amato e del commissario Benny Cassarà".