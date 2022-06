Zona Champagneria, maxi rissa in un pub e clienti terrorizzati chiusi in bagno

Sospesa per 30 giorni l'attività di un pub in centro dove erano nati disordini e tafferugli. Il provvedimento del questore colpisce il locale "Las Palmas", nella zona della “Champagneria”. La decisione - spiegano dalla polizia - arriva dopo la ricostruzione delle violenze inscenate da una ventina di giovani a due passi dal Teatro Massimo.

"Le indagini su quanto accaduto, confluite in una puntuale istruttoria dei poliziotti della Divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura - dicono - hanno verificato come i tafferugli su strada siano stati, in sostanziale linea di continuità, una naturale prosecuzione di quanto iniziato ad accadere già all’interno del pub. E’ anzi emerso che, nelle fasi più concitate della rissa, alcuni clienti terrorizzati dalle minacce ricevute abbiano trovato rifugio nei bagni del locale senza che il titolare dell’esercizio commerciale abbia avvisato le forze dell’ordine di quanto stesse accadendo e che altri si siano spostati all’esterno del locale, mettendo a soqquadro gli arredi esterni, utilizzati addirittura come oggetti contundenti".

Dalla questura aggiungono: "Sulla scorta della considerazione che quanto accaduto, oltre che i pericoli e le violenze descritte per i corissanti, ha generato analoghi rischi per i tanti giovani frequantatori dei luoghi della movida che avrebbero potuto, anche involontariamente, rimanere coinvolti, il Questore è intervenuto adottando una misura, quella della sospensione, volta alla tutela dell’ordine pubblico e ad innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, in una zona particolarmente frequentata da giovani".