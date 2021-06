VIDEO | In piazza Giovanni Meli la festa continua

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il primo massiccio intervento delle forze dell'ordine di giorno 5, ieri sera abbiamo assistito allo stesso scenario per la seconda volta. Nessuno che rispetta le norme anti-Covid, tanto meno le ordinanze emesse dal sindaco. Per fare andare via astanti e avventori c'è stato bisogno dell'intervento della polizia di stato e della guardia di finanza. Ho già chiesto un incontro in tempi brevi sia al sindaco che al questore per fare sì che anche piazza Giovanni Meli abbia un presidio fisso delle forze dell'ordine come in tutte le altre piazze a tutela dei residenti.