VIDEO | Il sindaco chiude le strade della movida, la folla si sposta in piazza Giovanni Meli

Dopo l'aggressione di un poliziotto chiamato a gestire l’ordine pubblico, il sindaco chiude piazza Sant’Anna, piazza Magione e la Vucciria e la movida "trasloca". Ieri sera una folla di giovani si è riversata in piazza Giovanni Meli e nei dintorni. Nonostante sia in vigore il coprifuoco alle ore 23 in tanti erano ancora lì a bere e chiacchierare e così è stato necessario l'intervento della polizia, scattato dopo le segnalazioni di diversi residenti, per riportare il silenzio nella zona. Sono dopo l'arrivo delle volanti, infatti, molti ragazzi sono andati via.