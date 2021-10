Movida, ordinanza anti assembramenti del sindaco: Vucciria e piazza Sant'Anna chiuse in caso di folla

Strade e piazze chiuse in caso di folla in due zone del centro storico. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando per scongiurare caos e assembramenti nei giorni di venerdì e sabato.

"No alla vendita di alcolici e bevande in bottiglie di vetro e lattine nei weekend"

Il provvedimento, emanato nell'ambito delle misure per il contrasto del Covid, prevede la possibilità di interruzione del transito pedonale o veicolare in piazza Sant'Anna e alla Vucciria "qualora si verifichi un affollamento all'interno di ciascuna area tale da non consentire l’effettuazione dei servizi di polizia". Nei fatti si tratta di una proroga dell'ordinanza in scadenza a fine mese.

Il provvedimento entrerà in vigore il primo novembre e si protrarrà fino a tutto il 31 dicembre, dalle 18 alle 4. I divieti potrebbero scattare nei seguenti giorni: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 novembre; 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 dicembre. Resta sempre consentita, ricordano dal Comune, la possibilità di accesso e deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anti Covid e del divieto di assembramento. "Salvo che il fatto costituisca reato - informa Palazzo delle Aquile - le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro".

Piazza Sant’Anna

Via Lattarini angolo piazza Sant’Anna; piazza Sant’Anna angolo via Cagliari; piazza Croce dei Vespri angolo piazza Aragona; piazza Croce dei Vespri angolo vicolo Valguarnera.

Mercato della Vucciria

Via Maccheronai angolo piazza San Domenico (accesso); discesa Caracciolo angolo via Roma (accesso); via Pannieri angolo corso Vittorio Emanuele (accesso); vicolo Mezzani angolo corso Vittorio Emanuele (accesso); via Argenteria angolo vicolo Paterna (deflusso); via dei Coltellieri angolo vicolo della Rosa Bianca (deflusso); vicolo Mezzani angolo via dei Frangiai (deflusso).