Controlli contro la movida selvaggia: multe per quasi 40 mila euro, tre denunce e un sequestro

Multe per quasi 24 mila euro, il sequestro di un ristorante completamente abusivo, due titolari di esercizi commerciali denunciati per occupazione del suolo pubblico e abusi edilizi. Un bilancio al quale vanno aggiunte sanzioni per violazione del codice della strada per oltre 14 mila euro e la denuncia di una persona per possesso ingiustificato di arma da taglio. E' questo l'esito dei controlli interforze contro la movida selvaggia, compiuti da polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani e personale dell'Asp.

Le verifiche sono state compiute nelle zone di piazza Sant'Anna, via Isidoro La Lumia e tra via Roma e piazza Marina, dove sono stati istituiti diversi posti di controllo. In tutto sono state identificate 451 persone e 120 veivoli ed elevate 64 multe dal valore complessivo di 14.063 euro.

Nell'ambito dei controlli nei locali, invece, sono state riscontrate 13 violazioni amministrative, che hanno comportato sanzioni per 23.959 euro e in un caso anche il sequestro dell'attività, totalmente priva di titoli autorizzativi, fiscali, sanitari e amministrativi, come hanno appurato le forze dell'ordine.