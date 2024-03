Controlli a raffica contro la movida selvaggia in zona Vucciria: multe per 4 mila euro

Quattro pub controllati, sanzioni per 4 mila euro, 227 persone identificate e 28 veicoli controllati. E' il bilancio dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine ieri sera. Le operazioni si inquadrano nell'ambito del protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”. Seguendo le indicazioni del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, sono entrati in azione contemporanemente polizia e carabinieri, con la collaborazione dell’Asp. In due delle quattro attività controllate sono state riscontrate carenze strutturali ed irregolarità nel manuale di autocontrollo Haccp.

I servizi sono stati effettuati alla Vucciria e in zona piazza San Domenico. Sono state presidiate nel dettaglio queste strade: discesa Caracciolo, via Pannieri, via Coltellieri, via Argenteria, via Frangai, vicolo Mezzani. "L’obiettivo - dicono dalla questura - è stato, come sempre, quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza, anche di quella percepita".

Le operazioni si sono protratte dal tardo pomeriggio di ieri fino a notte inoltrata. "I servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto” avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nei prossimi giorni", assicurano dalla questura.