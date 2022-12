Movida, controlli dei vigili: sanzionati due locali

I vigili, nell'ambito dei controlli ispettivi nei luoghi della movida, hanno sanzionato due locali, uno in via San Lorenzo, l'altro in via Maqueda, e hanno eseguito quattro provvedimenti di chiusura, emessi dal Suap, scaturiti da precedenti controlli (non sono stati forniti i nomi dei locali, ndr).

"Il locale in via San Lorenzo dicono dal comando dei vigili - all'atto del sopralluogo, era aperto al pubblico ed esercitava illecitamente la somministrazione di bevande alcoliche al banco in modalità assistita, per il consumo sul posto, con la presenza di numerosi clienti. Dal controllo visivo, formale e documentale dell'attività, sono emerse violazioni per l'illecita attività di somministrazione di bevande alcoliche e per la presenza di due lavoratori dipendenti non in regola con la posizione lavorativa, entrambi privi del prescritto titolo professionale per la manipolazione degli alimenti. Gli agenti hanno rilevato, inoltre, la presenza, in un vano interno all'esercizio commerciale, di una cucina laboratorio ricavata abusivamente".