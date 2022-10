Gravi carenze igieniche, multati due locali in via Maqueda

La polizia municipale, nell'ambito dei controlli effettuati nei luoghi della movida, lo scorso fine settimana, ha sanzionato sei locali, di cui tre in via dell'Orologio e altri tre in via Maqueda (i nomi dei locali non sono stati forniti, ndr).

"Nel primo locale controllato in via dell'Orologio - spiegano dal comando di via Dogali - al momento del sopralluogo era in corso un intrattenimento musicale con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata all'aperto. In più era stata occupata l'intera porzione di sede stradale, antistante all'attività con numerosi arredi e attrezzature determinando una situazione di intralcio alla pubblica viabilità e di grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

Al locale verrà applicata "la sanzione accessoria della chiusura coatta di cinque giorni". Gli stessi reati sono stati contestati agli altri locali controllati in via dell'Orologio. Durante il blitz in un'attività di via Maqueda, invece, gli agenti agenti hanno riscontrato "gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie strutturali" e per questo è scattato un verbale di duemila euro. Stesso destino per un altro locale di via Maqueda che in più era sprovvisto "della prescritta autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande". Per questo reato è scattato il verbale di 5 mila euro.