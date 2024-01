Controlli a raffica contro la movida selvaggia nella zona di via La Lumia: identificate 319 persone

Più di 300 persone identificate, 109 veicoli fermati, 11 mila euro di multe. E' il bilanco dei controlli a tappeto delle forze dell'ordine nel weekend per contrastare la movida selvaggia nella zona di via La Lumia. Le operazioni si inquadrano nell'ambito del protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”. Seguendo le indicazioni del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, sono entrati in azione contemporanemente polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, con la collaborazione dell’Asp.

"L’obiettivo - si legge in una nota della questura - è come sempre quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza. Sono stati predisposti posti di controllo nelle vie Carini, Sella, Corleo, Turati, Omodei e nelle piazze Nascè, Don Sturzo e Crispi e nella zona dei Candelai, anche questa una strada tradizionale luogo di aggregazione giovanile. Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo diversi pub in merito al possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti commerciali".

A fronte di 10 locali controllati, l’attività ispettiva ha permesso di elevare sanzioni il cui valore sfiora gli 11 mila euro. "Le irregolarità contestate, in 6 dei locali sottoposti a controllo - dicono dalla questura - riguardano carenze strutturali, sanitarie, la mancata o non completa compilazione di schede di autocontrollo, l’occupazione di suolo pubblico, la violazione del regolamento comunale sui dehors e la mancata esibizione del listino prezzi. In un caso si è proceduto al sequestro penale preventivo della struttura adibita a dehors. Sono state identificate 319 persone. Controllati 109 veicoli ed elevate 21 contestazioni per violazione del codice della strada". I servizi di controllo del territorio sono destinati a proseguire nei prossimi giorni.