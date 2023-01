Movida selvaggia, blitz dei vigili in un locale del Capo: clienti ostacolano i controlli degli agenti

Controlli dei vigili nei luoghi caldi della movida nello scorso weekend. Il bilancio è di due locali sanzionati, uno in via Beati Paoli - al Capo - e l'altro in corso Domenico Sciná, nella zona del Borgo (non sono stati forniti i nomi dei due pub, ndr). Nel primo locale durante il sopralluogo della polizia municipale era in corso un evento musicale, "con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte, oltre l'orario consentito, con la presenza di numerosi clienti - dicono dal comando dei vigili -. Inoltre, l'intera porzione di sede stradale antistante al locale era occupata con numerosi arredi e attrezzature, al punto che auto e moto erano costretti a deviare su un'altra strada. Dal controllo è emerso che l'attività era priva di qualsiasi titolo autorizzativo amministrativo e fiscale.

Diverse le contestazioni applicate e le multe elevate. Alla fine è scattata l'immediata chiusura del locale. "Nel corso delle operazioni di sequestro - dicono dal comando - nel tentativo di impedire l'attività degli agenti si sono verificati gravi problemi di ordine pubblico con i clienti presenti nel locale".

Per quanto riguarda invece il locale di corso Domenico Sciná, a Borgo Vecchio, dalla polizia municipale spiegano: "Il pub era aperto al pubblico con la presenza di numerosi clienti ed esercitava illecitamente la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al tavolo, dopo l'orario consentito. Dal controllo dei documenti sono emerse alcune violazioni in quanto l'attività era priva del titolo autorizzativo amministrativo per la somministrazione di alimenti e bevande. Sono scattate multe per quasi 12 mila euro e gli agenti hanno proceduto all'interruzione dell'attività illecita".