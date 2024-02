Controlli nei luoghi della movida, sequestrato un locale alla Vucciria e multati 104 automobilisti

Un locale sequestrato alla Vucciria e 104 automobilisti multati per violazioni al Codice della Strada. E' questo il bilancio dei consueti controlli congiunti svolti nel weekend da polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e personale dell’Asp nell'ambito del protocollo di sicurezza denominato "Alto Impatto".

L’attività ha interessato una rilevante porzione del centro cittadino con particolare attenzione alle aree della movida: via Isidoro la Lumia, piazza Caracciolo e altre vie della Vucciria (via Pannieri, vicolo Mezzani, via dei Frangiai, via Argenteria, via Coltellieri).

Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo diversi pubblici esercizi. In un locale della Vucciria sono stato riscontrato il mancato rispetto della normativa Haccp e sono in corso accertamenti sulla staticità strutturale del tetto. L’attività commerciale è stata sottoposta a sequestro amministrativo e penale.

Gli operatori sono stati impegnati anche in numerosi posti di blocco: da via Sella a via Corleo, passando per via Turati, piazza Nascè e piazza Don Sturzo in centro città; in viale dell’Olimpo (vicino alla discoteca Countr), viale Sandro Pertini e piazza Castelforte, nel quartiere Partanna-Mondello. Controllati 240 veicoli e 419 persone; in totale sono state elevate 104 contravvenzioni.