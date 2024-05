Guidano senza patente o assicurazione, raffica di multe: scattano sanzioni per 42 mila euro

Controlli a gogò per verificare il rispetto del codice della strada, 27 violazioni accertate, sanzioni per oltre 40 mila euro. E' il bilancio dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel weekend appena andato in archivio. Le operazioni si inquadrano nell'ambito del protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”. Seguendo le indicazioni del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, sono entrati in azione contemporanemente polizia e carabinieri, con la collaborazione dell’Asp, oltre alla guardia di finanza.

E' stata coinvolta una rilevante porzione del territorio con particolare attenzione rivolta alle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida: le zone di riferimento sono state quelle attorno a piazza Magione e via Isidoro La Lumia, oltre Mondello. Agenti impegnati anche in queste zone: piazza Giulio Cesare, piazza Don Sturzo, piazza Nascè, via Turati, via Sella, via Corleo. Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo 6 pub: in 3 di questi sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa e penale. Un esercente nella zona di piazza Magione è stato sanzionato per aver violato il regolamento comunale sulla movida vendendo bottiglie di vetro fuori dall’orario consentito, per la violazione sulla normativa sui dehors e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Le sanzioni amministrative riscontrate ammontano a 770 mila euro.

Un altro esercente, sempre in zona piazza Magione, è stato sanzionato per la violazione amministrativa relativa sulla tenuta dei registri del manuale di autocontrollo Haccp con una sanzione pari a duemila euro. In un terzo esercizio, in zona via La Lumia, sono state riscontrate carenze e difformità rispetto al progetto della struttura, irregolarità che ha portato una sanzione di mille euro.

Particolarmente incisiva è stata anche l’azione di contrasto alle violazioni delle norme del codice della strada: sono state accertate 27 violazioni per un importo complessivo delle sanzioni di 42 mila euro. Le irregolarità principali riguardano la guida senza patente, con patente scaduta, la circolazione senza copertura assicurativa e la circolazione senza avere effettuato revisione. Complessivamente, nelle zone del centro cittadino, sono state identificate 336 persone e controllati 144 veicoli. Nella giornata di sabato, pattuglie della polizia hanno, invece, presidiato il litorale di Mondello, identificando 87 persone, controllando 43 mezzi e riscontrando 6 violazioni ai sensi del codice della strada.