Cronaca / Via Casa Professa

Controlli nei locali del centro, scatta un sequestro: inflitte sanzioni per 10 mila euro

E' questo il bilancio di dieci verifiche effettuate dalla polizia, coadiuvata da personale dell'Asp, nei luoghi della movida. Multa da 8 mila euro (con sequestro) per il titolare di un esercizio in zona Casa Professa. In via Maqueda un minimarket non in regola dovrà pagare 2 mila euro