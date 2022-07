Movida violenta, Carta incontra i vigili: più controlli in centro e nelle borgate marinare

Aumentare la sorveglianza in centro storico e in generale nelle aree della movisa, spesso teatro di episodi di violenza, e migliorare il servizio offerto dall'Amat. Sono le prime due questioni sul tavolo di Maurizio Carta, alla sua seconda esperienza da assessore con Lagalla, dopo quella avuta durante l'era Cammarata.

Carta ha incontrato oggi il comandante della polizia municipale Margherita Amato e il commissario Benny Cassarà, per affrontare la necessità di un maggiore presidio per il controllo della qualità e dell’adeguatezza delle attività commerciali in piazza Verdi e in via Maqueda, nonché, in sinergia con le forze dell’ordine, nei luoghi del divertimento serale sia in centro storico, sia lungo la costa, fino alle borgate di Mondello e Sferracavallo.

L'incontro con i vigili

"La vitalità di questi luoghi, sottratti all’antico degrado grazie alle attività gastronomiche, commerciali e per il tempo libero, deve essere sempre equilibrata rispetto alla sicurezza degli avventori e dei turisti, nonché al benessere delle persone che vi abitano e che pretendono anch’esse sicurezza e decoro. Il corpo di polizia municipale, nonostante la riduzione di organico a cui è sottoposto da anni - sottolinea l’assessore Carta - ha assicurato con generosità un impegno aggiuntivo a partire già da oggi e un progressivo impiego di personale soprattutto nel fine settimana. Si tratta naturalmente di una prima risposta non esaustiva in attesa di interventi più strutturali che saranno messi in campo successivamente".

Inoltre, è stato avviato un percorso, in collaborazione con Sispi e con le altre forze dell’ordine, per aumentare l’efficacia del sistema di videosorveglianza della Ztl, sia come misura di prevenzione, sia come misura di indagine per ridurre il pericolo per le persone che vogliano godere della rinascita del centro storico o di altre parti della città. "Nei prossimi giorni, con il sindaco Roberto Lagalla, avvieremo un tavolo con la Prefettura e la Questura per garantire la massima e più efficace sinergia a vantaggio della sicurezza della città. Infine - conclude Carta - su precisa indicazione del sindaco è stato avviato un percorso deliberativo che consentirà di integrare il personale della polizia municipale con volontari adeguatamente predisposti, per ampliare l’efficacia del controllo del territorio e per la pronta segnalazione degli illeciti".

Il vertice all'Amat

Non solo il centro storico e la movida fra i dossier. Da assessore alla Mobilità sostenibile, Carta ha incontrato il presidente di Amat Michele Cimino e le organizzazioni sindacali di categoria, per individuare criticità e possibili soluzioni per migliorare i servizi. "Sulla mobilità sostenibile si gioca una delle partite più importanti della città – spiega Carta - e l’Amat è un attore indispensabile di questa partita e deve essere messo nelle condizioni di operare con la massima sostenibilità economico-finanziaria e con la massima efficienza funzionale. Nei prossimi giorni, convocheremo insieme al vicesindaco, Carolina Varchi, un tavolo tecnico per affrontare e risolvere le criticità che impediscono all’Amat di erogare un servizio efficace, efficiente, sicuro e a costi adeguati".

"Abbiamo chiesto che vengano subito sbloccate le assunzioni di nuovi autisti che sono già in graduatoria: è il primo passaggio fondamentale per rilanciare l’azienda e garantire un servizio adeguato ai cittadini", afferma il segretario aziendale Fit Cisl Amat Salvatore Girgenti dopo l'incontro con Carta. "Ci ha garantito che riferirà le nostre richieste al neo assessore alle Partecipate nonché vice sindaco Carolina Varchi, e che presto si terrà un incontro su Amat. Abbiamo sollecitato anche che venga affrontato subito il tema del contratto di servizio e del piano di risanamento. I conti continuano a preoccuparci, bisogna metterli in sicurezza. Il presidente dell'azienda ci ha assicurato inoltre che in settimana verrà pagato lo stipendio di luglio".