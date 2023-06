Presentato a Palermo il progetto Move On sulla mobilità transfrontaliera Sicilia-Malta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'obiettivo del progetto è stato quello di formare circa 100 giovani, tra siciliani e maltesi, al fine di ridurre il disallineamento domanda-offerta di lavoro. Un bilancio positivo che ha visto l'impiego di oltre il 50% dei giovani coinvolti, una volta concluso il percorso, nelle cinquanta aziende in cui hanno operato, tutte in settori all'insegna della sostenibilità: blue economy, salvaguardia dell'ambiente, servizi per il turismo sostenibile e salute, e qualità della vita. A raccontare il progetto i rappresentanti dei due enti di formazione partners del progetto, Ass.For.SEO s.r.l. per l'Italia, ed Hermes Corporation Ltd per Malta, rispettivamente con Paolo Luci e Patricia Estanquiero. Tante le testimonianze dei giovani direttamente coinvolti, nonostante le difficoltà e la ritrosia riscontrata a causa della pandemia, come descritto anche da Luca Fagiani, responsabile della comunicazione del progetto. Durante il convegno sono intervenuti anche Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia con cui è stato firmato un protocollo d'intesa, che getta le basi per la ripetizione dell'esperienza e la dottoressa Daniela Bica, dirigente del dipartimento della Programmazione Area 7 della Regione Sicilia che ha spiegato l'importanza del progetto per i giovani partecipanti che hanno avuto la possibilità di svolgere una esperienza formativa all'estero di assoluto rilievo. Persone e territori che si incontrano per la crescita, insieme verso il futuro.