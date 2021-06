Motocross sulla scalinata del piazzale Portella a Montelepre: il video finisce sui social

Il sindaco Maria Rita Crisci chiede tolleranza zero: "Le immagini sono al vaglio dei carabinieri che stanno indagando per cercare di individuare i responsabili"

Uno show di motocross stanotte è stato improvvisato sulle scale del piazzale Portella, a Montelepre. Qualcuno lo ha anche ripreso e il video è finito sui social. A raccontare quanto accaduto è il sindaco Maria Rita Crisci che sul suo profilo Facebook ha postato anche alcuni screen dello "spettacolo". Il primo cittadino annuncia "tollerenza zero" e aggiunge: "Le immagini sono al vaglio dei carabinieri che stanno indagando per cercare di individuare i responsabili"

Crisci lancia un appello ai gestori delle attività e ai loro clienti "per bloccare sul nascere queste azioni per poter trascorrere serate estive in tranquillità". "Chi era presente - afferma il sindaco - aiuti ad individuare questi irresponsabili. L'azione di pochi balordi può influenzare pesantemente la vita di tanti. Montelepre deve continuare ad essere un luogo sicuro - conclude Crisci - dove si possa godere della parziale libertà riconquistata senza rischi. Sia chiaro che non ci può essere tolleranza su fatti di questo tipo".