In moto dalla Svezia a Malta, turista arriva a Palermo e le rubano il mezzo: "Aiutatemi a trovarlo"

Palermo, nel suo lungo viaggio di circa 4 mila chilometri in moto, iniziato dalla Svezia per raggiungere Malta dove fare le immersioni subacquee di cui è appassionata, era in realtà soltanto un breve tappa: serviva soltanto a prendere il traghetto per Genova per rientrare a casa. Poche ore che però sono bastate per farsi rubare tutto: il mezzo, una Bmw F700 Gs dal valore di circa 15 mila euro, tutta l'attrezzatura da sub (valore circa 5 mila euro), una tenda, due pc, un orologio (dal valore di mille euro) e pure i vestiti.

Questo è successo nel pomeriggio di mercoledì scorso ad una cinquantenne svedese, Mia Anika Gripenkreutz, che in queste ore sta rientrando in aereo nel suo Paese, essendo rimasta letteralmente a piedi. Ed è davvero disperata, visti anche il valore di ciò che le è stato rubato e i gravi disagi che ha subito per via del furto. Da qui la decisione, attraverso amici siciliani, tra cui il fotografo catanese Luca Guarneri, di mettersi in contatto con PalermoToday per cercare di ritrovare se possibile la moto e tutto il resto.

La donna ha presentato una denuncia in questura lo stesso giorno del furto, cioè il 5 ottobre, riferendo che mentre si trovava in via Crispi, al porto, dove - di rientro dal soggiorno a Malta - avrebbe dovuto prendere la nave per Genova, aveva lasciato la moto all'altezza del civico 246, con tanto di catenaccio, per poter ritirare soldi contanti ad un vicino bancomat. Pochi minuti e al ritorno la moto e tutti i bagagli della svedese erano spariti.

"E' stata un'amica comune a contattarmi - spiega a PalermoToday Guarneri - raccontandomi ciò che era accaduto a Mia Annika. Si è trovata davvero in grave difficoltà e non ha potuto ovviamente prendere il traghetto come previsto. Adesso è in aeroporto, perché può tornare a casa soltanto così essendo rimasta senza la sua moto. Speriamo che tutto possa essere ritrovato e che il mezzo non sia già stato smantellato, che la polizia possa fare in fretta. Un viaggio così bello è stato completamente rovinato".

La moto è marrone ed è targata MMG160 (targa svedese). E' stata rubata in un punto in cui quasi certamente ci sono delle telecamere. Neanche un mese fa, il 10 settembre, una coppia di tifosi del Genoa venuta a Palermo per assistere ad una partita, era rimasta bloccata in città (con una bambina e una cagnolina senza una zampa) perché le era stata rubata la macchina. Anche grazie all'appello lanciato attraverso questo giornale, il mezzo era stato poi riconsegnato in poche ore alla famiglia.