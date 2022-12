Gli rubano la moto e vendono i pezzi on line, ma il proprietario li incastra: denunciati due giovani

Appassionato di moto e di cross, nelle scorse settimane a San Lorenzo gli era stato rubato proprio il suo mezzo dal valore di diverse migliaia di euro. Dopo la denuncia del furto, la polizia lo aveva ritrovato in via Agesia di Siracusa, allo Zen, e riconsegnato al proprietario. Privo però di alcuni pezzi (alcuni estremamente riconoscibili), che erano stati messi in vendita on line. A leggere l'annuncio è stato proprio la vittima, che poi - assieme agli agenti delle volanti della questura e a quelli del commissariato San Lorenzo - ha teso una trappola ai presunti ladri. Così che sono stati incastrati due giovani dello Zen, che sono stati denunciati per ricettazione.

Il proprietario della moto non si è mai dato per vinto, neppure quando, recuperato il mezzo, si era accorto che mancavano componenti strutturali e meccaniche, che erano state tuttavia personalizzate con degli adesivi, stampati per lo più in serie limitata. E la sua caparbietà è stata premiata: quando ha visto i pezzi della sua moto in vendita on line, ha subito chiamato il commissariato San Lorenzo e gli inquirenti hanno messo a punto la trappola.

L'uomo, col suggerimento dei poliziotti, ha contattato il venditore e ha concordato un luogo per chiudere l'affare, ovvero in viale della Resurrezione. Lì, però, i due indagati hanno trovato proprio la polizia. I pezzi sono stati così riconsegnati alla vittima, ma i giovani sono stati denunciati per ricettazione, anche del motorino a bordo del quale si erano presentati all'appuntamento, risultato rubato a sua volta e riconsegnato al proprietario.