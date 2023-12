Ospedale dei bambini, a tutto gas fra i corridoi con una moto da cross

Mattinata di svago per i piccoli pazienti del Di Cristina con la "mototerapia". Si è svolta ieri nell’ospedale pediatrico di via dei Benedettini, a pochi giorni dal Natale, l’iniziativa organizzata dall’associazione MotorLife che ha portato una moto e tante emozioni ai bambini e ai ragazzi ricoverati, che per un paio d'ore hanno avuto la possibilità di vestire i panni non di un pilota da cross. Tra i presenti anche l'influencer Nadia Lauricella per una delle tappe del tour che giovedì 21 la porterà insieme all'associazione anche al San Giovanni Di Dio, ad Agrigento, e sabato 23 al San Marco di Catania.

"E' un progetto che tende ad allontanare i disagi e i dolori che si vivono in un ospedale, specialmente - dice il presidente di MotorLife, Rosario Farruggia arrivato da Aragona, Agrigento - soprattutto nei reparti di Pediatria e sotto il periodo di Natale. Vogliamo solo portare a questi bambini qualche sorriso". La precedente tappa di "CrossHospital" era stata a Crotone, nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Giovanni Di Dio.

Nelle scorse settimane erano stati Ariel e Margot, due splendidi esemplari di golden retriever dell'associazione Pet rainbow, a fare visita ai pazienti della Neuropsichiatria e della Nefrologia pediatrica dell'ospedale Di Cristina con i quali, dopo poche carezze, si è creata subito una magica interazione che ha regalato qualche ora di spensieratezza ai bambini ricoverati.