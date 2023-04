Paura in via Titone: moto va a fuoco, conducente la abbandona e si mette in salvo

Ha sentito improvvisamente la moto surriscaldarsi e al principio di fiamme l'ha abbandonata per strada. Pochi istanti dopo la due ruote, una Honda Transalp, è andata completamente a fuoco. Paura stamattina in via Michele Titone, nella zona di corso Calatafimi, per un motociclista. Ad assistere alla scena alcuni passanti, che hanno immortalato quanto accaduto.

Subito dopo l'incendio, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la strada. Nessuna conseguenza per il conducente della moto se non gli evidenti danni al mezzo andato distrutto dalle fiamme.

Un altro veicolo è stato devastato dal fuoco ieri sera intorno alle 21 in un'altra zona della città. Si tratta di una Fiat 600 andata in fiamme, per cause ancora da accertare, in via Ingegneros, all'altezza del civico 96.