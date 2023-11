VIDEO | Le storie degli ebrei italiani ad Auschwitz in mostra all'Albergheria: "Preoccupa l'attuale deriva antisemita"

L'esposizione, curata da Sara Berger e Marcello Pezzetti e visitabile fino 19 novembre all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo in Casa Professa, racconta delle persone arrestate e deportate nei campi di concentramento tra il 1943 e il 1944. "Non dimentichiamo quegli orrori. La soluzione è solo una: non essere indifferenti"