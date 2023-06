Quando la vita della città era scandita dai "morti ammazzati": in mostra gli scatti di Lannino e Naccari

Il titolo - "Macelleria Palermo" - sembra un'esagerazione, ma guardando gli scatti dei fotoreporter Franco Lannino e Michele Naccari della storica agenzia Studio Camera, che hanno immortalato la carneficina che si è consumata per le strade di Palermo e della provincia, soprattutto nel così detto "triangolo della morte", a partire dagli anni Ottanta, davvero la scelta non poteva essere più giusta. E' una "discesa agli Inferi", per utilizzare le parole di Lannino, la mostra che sarà inaugurata il prossimo 24 giugno allo Studio PBaa di Palazzo Naselli, in via del Fervore 15.

Gli occhi e gli obiettivi dei due fotografi hanno visto e congelato per sempre immagini agghiaccianti che per un periodo a Palermo avevano tristemente i contorni della normalità (lo dimostra la presenza di bambini e passanti quasi impassibili di fronte all'orrore). Lo scopo della mostra - che sarà visitabile ogni giorno fino al 22 luglio, dalle 16.30 alle 19.30 - è proprio un'esperienza "nuda e cruda e chi vuole scendere all'inferno lo deve scegliere", come spiega ancora Lannino, per confrontarsi con "una realtà storica che chi è nato dagli anni Novanta in poi non conosce".

"La fotografia di Franco Lannino e di Michele Naccari, nel solco storico della tradizione del reportage a manovella, è il ritratto di una città che si è specchiata nel suo stesso sangue, è un modo di intendere la realtà senza pose, senza trucchi ideologici, senza peripezie letterarie. Anzi, è un’analisi fotografica sulla città macchiata del suo stesso sangue, capace quindi di rivelarne la definitiva perdita dell’innocenza", come scrive Alessandro de Lisi, giornalista e scrittore per introdurre la mostra.

A Palazzo Naselli ci saranno esposte oltre 40 foto - il cui bianco e nero in molti casi non serve affatto a mitigare l'orrore - su tele e stampa fotografica. Dal cadavere carbonizzato del "mago dei soldi", Giovanni Sucato, eliminato a Misilmeri, sulla Palermo-Agrigento, il 30 maggio del 1996, a quello di un suo esattore e contemporaneamente boss di Roccella, Filippo Quartararo, ucciso in via Giafar il 26 giugno del 1991, passando dal corpo nascosto sotto una coperta allo "scaro" dell'autotrasportatore Isidoro Cesare, freddato il 31 agosto del 1990, per arrivare al volto di Leonarda Costantino, madre del pentito Francesco Marino Mannoia, uccisa nella strage di Bagheria del 23 novembre 1989, assieme alla moglie del collaboratore di giustizia Vincenza Marino Mannoia e alla zia Lucia Costantino. C'è pure il cadavere "eccellente" dell'eurodeputato Salvo Lima, eliminato a Mondello il 15 marzo del 1993: uno scatto fatto da Naccari in cui si vede anche il "socio" Lannino.

Le immagini saranno raccontate anche con una descrizione audio, "diretta e senza fronzoli", sottolinea Lannino, ma si potrà ricorrere comunque a una brochure cartacea per avere le coordinate corrette della mattanza.

"Non ci sono sponsor e patrocini - spiega ancora Lannino - la mostra è autoprodotta perché riteniamo che la morte e l'orrore non debbano avere sponsor e sostenitori". Si tratta tuttavia di materiale estremamente importante, non solo da un punto di vista storico, che si spera possa essere tutelato per sempre. Proprio per lasciare le tracce insanguinate e terrificanti di quella città, buia, sventrata anche dalle stragi, con l'acqua distribuita a singhiozzo in diversi quartieri, un centro storico praticamente inavvicinabile, dove il tempo era quasi scandito dai "morti ammazzati". Una città che - anche se qualcuno fa fatica ad ammetterlo - non esiste più, ma con la quale i palermitani non hanno tuttavia mai fatto realmente i conti.

L'idea della mostra è nata dopo che Lannino ha iniziato da qualche settimana a pubblicare sul suo profilo Facebook delle foto scattate in passato accompagnate da una breve (e spesso molto intensa) descrizione, con un grandissimo riscontro tra gli utenti. Molti hanno scoperto così storie che non conoscevano, altri le hanno ricordate. In tanti hanno chiesto quindi di rendere questo patrimonio fruibile a tutti. I due fotoreporter hanno così deciso di allestire l'esposizione, facendo una selezione tra migliaia di scatti.