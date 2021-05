La notte più triste della Vucciria: è morto lo zio Totò, anima della Taverna Azzurra

Se n'è andato in un giorno di metà primavera. Totò Sutera, l'uomo che aveva dato nuova vita alla Taverna Azzurra, non c'è più. Si è spento nelle scorse ore. A dare la notizia della sua morte è stato uno dei figli. "Completamente distrutto - ha detto - vi informo che mio padre, per molti lo "zio Totò", per altri "Totò U tavirnaru", anima della Taverna Azzurra, non c'è più. Riposa in pace".

Sutera era un'istituzione nel centro di Palermo. Si faceva trovare sempre davanti al bancone per accogliere i clienti nello storico locale di discesa Maccheronai, 9. Soprattutto la mattina. Perché dal pomeriggio in poi (e soprattutto la notte) la gestione era in mano ai figli, Piero e Michele, e a Nino, uomo di fiducia che fin da quando era ragazzo ha aiutato la famiglia Sutera. Dall'altra parte del bancone lo zio Totò raccontava storie, dava spunti, commentava. E adesso lo piangono in tanti.

La Taverna Azzurra negli anni è via via decollata, diventando lentamente un locale leggendario. Soprattutto per le sue notti senza fine. Meta di turisti stranieri, vip, sessantenni che non vogliono arrendersi al passare dell'età: era quella l'ultima stazione prima di andare a letto. Rinato sulle ceneri della vecchia enoteca aperta nel 1896, era stata rilevata da Totò Sutera negli anni Ottanta. Prezzi bassi - un bicchiere di vino, come lo Zibibbo o il Sange siciliano costa un euro - spazi raccolti, stile inconfondibile. La Taverna aveva fatto rivivere il mercato della Vucciria di notte: chi si avvicinava in quel locale veniva proiettato in una dimensione diversa dal resto della città. Musica, gente, colori. Fino all'alba. In un mondo senza coprifuoco Totò Sutera, a suo modo, è stato un pezzo di storia di questa città.