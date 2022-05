Morto Vittorio Ducrot, fondatore dei Viaggi dell'Elefante: "Una leggenda del turismo"

E' morto a Roma, Vittorio Ducrot, nato a Palermo e fondatore negli anni Settanta del tour operator Viaggi dell'Elefante. Aveva 89 anni. Ad annunciarlo è stato il figlio Enrico, attuale amministratore delegato dello stesso tour operator.

Chi era Vittorio Ducrot

A tracciare una breve biografia del padre nel commosso ricordo è proprio Enrico Ducrot. "Papà, per gli amici Vicky, rappresenta la storia del viaggio di alta gamma nel mondo. A due anni già viaggiava sul transatlantico Rex dall’Italia per New York: il Rex era stato arredato da suo nonno, Vittorio, in particolare il ponte di prima classe. Dopo il collegio in Svizzera si laurea in legge ed entra in KLM, in Nord Africa e poi a Roma. E’ proprio con la KLM, come socio fondatore, che papà fonda nel 1973 Viaggi dell’Elefante. L’intento è quello di creare un tour operator che sapesse guidare le agenzie di viaggio e i loro clienti verso mete di tutto il mondo (Americhe, Africa, Asia, Medio Oriente) visitando i luoghi più importanti senza rinunciare alla comodità. L’India è stata la sua grande passione: 66 viaggi in totale. Conosceva le distane, i chilometri esatti tra due mete che al 99% degli operatori indiani erano completamente sconosciute. Lo chiamavamo Vickypedia".

Il ricordo sui social

"Un grande maestro", "Una leggenda del turismo". In tanti ricordano così Ducrot sui social. "Ultimo testimone di una dinastia di imprenditori legati alla nostra Palermo. Con lui scompare un pezzo di storia, un uomo che ha colto le sfide del tempo e tra le mille cose realizzate ha fatto il viaggio inaugurale del transatlantico Rex, le cui splendide cabine furono arredate dalle Officine Ducrot di Palermo", scrive Francesco Teriaca, autore del romanzo "Je suis Ducrot" ispirato alla vita del nonno omonimo del fondatore dei Viaggi dell'Elefante.