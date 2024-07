Morto il "re dell'eolico" Vito Nicastri, accusato e poi assolto di aver finanziato il boss Messina Denaro

E' morto il "re dell'eolico", Vito Nicastri, 68 anni e originario di Alcamo, finito al centro della cronaca non solo per i suoi importanti investimenti nel settore delle rinnovabili, ma anche perché accusato - e poi assolto definitivamente - di concorso esterno in associazione mafiosa. L'imprenditore era malato da tempo e si è spento all'ospedale Cervello.

Nicastri, secondo gli inquirenti, sarebbe stato uno dei finanziatori del boss - allora latitante - Matteo Messina Denaro, ma queste accuse non hanno retto al vaglio dei giudici. L'imprenditore, che tra i primi aveva deciso di puntare sul vento, era riuscito a costruire una fortuna milionaria. Venne arrestato nel 2018 per concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. In primo grado venne condannato a 9 anni con il rito abbreviato. In appello l'assoluzione, diventata definitiva con il verdetto della Cassazione a dicembre scorso.

Nicastri era stato coinvolto anche indagini per corruzione, una delle quali era arrivata sino a Roma: secondo l'accusa, assieme ad uno dei suoi soci, Paolo Arata, avrebbe fatto pressioni sul leghista Armando Siri, che nel 2019 era sottosegretario ai Trasporti, per far approvare leggi che agevolassero il settore delle rinnovabili. Una vicenda che scatenò un terremoto politico.